Cadastramento para 2ª etapa do Projeto de Castração animal será nos dias 23, 24 e 27 de fevereiro

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola, Meio-Ambiente, Regularização Fundiária e Habitação de Campo Verde divulgou nesta segunda-feira os dias em que será feito o cadastramento dos animais a serem atendidos no mês de março pelo Projeto de Castração implantado pela Administração Municipal.

O cadastramento será feito no PSF do Bairro São Miguel, das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 17h30, nos dias 23, 24 e 27 de fevereiro. Nesta etapa serão atendidos cães e gatos que pertençam a moradores dos bairros São Miguel, Cidade Alta, Jardim América e Recanto dos Pássaros I e II.

De acordo com a programação, as cirurgias serão realizadas pela Vetclin Clínica Veterinária, localizada na Avenida Manuel Genildo Araújo, 272, no Campo Real II. Os proprietários devem levar e buscar os animais na clínica e se responsabilizarem pelos cuidados pós-operatórios.

Para cadastrar os animais no projeto, as famílias devem estar inscritas em um dos programas coordenados pela Secretaria Municipal de Assistência Social ou terem renda mensal de até 3 salários mínimos. Podem ser castrados até dois animais por família (1 cão ou 1 gato ou 2 cães ou 2 gatos) e que tenham acima de seis meses de idade.

O Projeto de Castração objetiva controlar a natalidade dos animais que, mesmo tendo tutores, perambulam pelas ruas e evitar a disseminação de zoonoses transmitidas por eles.

A castração, além de controlar o aumento da população de cães e gatos, tem outras vantagens, como redução de fugas, diminuição do risco de câncer, redução da agressividade e da demarcação de espaços (xixi) e aumento da longevidade dos animais.

O Projeto de Castração começou a ser desenvolvido este mês, com a realização de 80 cirurgias em animais de moradores do bairro Santa Rosa.