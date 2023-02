BR-364, em MT, será interditada nesta quinta-feira (16) para detonação de rochas

Por Estradas.com.br

De acordo com a concessionária responsável pela rodovia, interdição está prevista para ocorrer às 16 horas

A partir das 16h desta quinta-feira (16), os usuários da BR-364, no Mato Grosso, devem redobrar a atenção ao tráfego, porque será interditado na altura do km 568, em Nobres (MT), para detonação de rochas, de acordo com a concessionária Rota do Oeste, responsável pela rodovia.

Segundo a empresa, o bloqueio será feito pelas equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), com apoio da concessionária. A interdição deve durar, aproximadamente, 30 minutos.

De acordo com a concessionária, a interdição é necessária como forma de garantir a segurança dos usuários, prevenindo qualquer tipo de ocorrência em decorrência do grande volume de poeira, proveniente da atividade de detonação, que pode atrapalhar a visibilidade dos motoristas.

Ainda de acordo com a empresa, a liberação do tráfego de veículos ocorrerá quando a segurança estiver restabelecida. Mais informações no site da concessionária ou pelo telefone 0800 065 0163.