Autor de execução em Primavera do Leste é condenado a 14 anos de prisão em regime fechado

A vítima foi morta na tarde do dia 19 de fevereiro de 2021, com quatro disparos

Raquel Teixeira | Polícia Civil-MT

O autor do homicídio que vitimou Ueslei Ferreira Barbosa, ocorrido há dois anos, em Primavera do Leste, foi condenado a 14 anos de prisão em tribunal do júri realizado na comarca, na semana passada.

Conforme a denúncia do Ministério Público, baseada em inquérito conduzido pela Divisão de Homicídios da Delegacia de Delitos Gerais de Primavera do Leste, a vítima foi atingida por quatro disparos efetuados pelo réu L.H.S.A., de 30 anos. Ueslei foi a óbito em decorrência de hemorragia causada pelos disparos que o atingiram na lateral esquerda do tórax, dorso e no braço esquerdo.

A investigação, conduzida pelo delegado Allan Vitor Sousa da Mata, apurou que na tarde do dia 19 de fevereiro de 2021, o réu e outro investigado estavam em uma via pública do bairro Parque Eldorado, e encontraram com a vítima,que estava em uma motocicleta Honda XRE 300.

Emboscada

O condutor da moto se aproximou de Ueslei e o réu aparentou que estavam em discussão verbal com a vítima. Ueslei estacionou seu veículo, levou a mão no bolso da bermuda para pegar sua carteira, porém, o autor fez os disparos e fugiu em seguida. A vítima foi socorrida para atendimento médico, contudo, não resistiu aos ferimentos.

A pessoa que conduzia a motocicleta foi a responsável por atrair a vítima até o endereço onde ocorreu o crime. O condutor e o autor dos disparos são irmãos.

As diligências realizadas pela Polícia Civil para esclarecer o crime apontaram que o réu usou a motocicleta pertencente a um parente seu e, após o crime, repassou o veículo a um amigo ocultar uma das provas do homicídio.

Além disso, durante o cumprimento de busca no imóvel do réu, além de apreender entorpecente, os policiais civis encontraram munições do mesmo calibre das que foram recolhidas pela perícia no dia do crime.

Dívida de droga

A investigação concluiu que o homicídio foi motivado por possível dívida de droga, já que os dois envolvidos são traficantes e no imóvel ocupado por eles foram apreendias porções de entorpecentes em contexto de tráfico. “Corroborando o que já tinha sido apurado, pelas imagens analisadas foi possível avaliar que ao ser abordada pelo suspeito e durante uma rápida discussão, a vítima saca sua carteira e a apresenta ao executor, indicando que tentou justificar que, naquele momento, não portava quantia, sendo, imediatamente, executada”, explicou o delegado Allan Vitor.