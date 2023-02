Atirador de chacina em MT era CAC desde 2022 e terá registro cancelado pelo Exército

Edgar foi preso nessa quinta-feira (23), após se entregar à Polícia Civil. O cúmplice dele, Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, morreu em confronto com a Polícia Militar, na quarta-feira (22). A equipe do advogado Marcos Vinícius Borges, que representa Edgar, informou que o acusado não teve a intenção de matar a adolescente, que se mostra arrependido e irá arcar com as consequências jurídicas do processo.