Aterro sanitário de Campo Verde recebeu mais de 12 mil toneladas de resíduos em 2022

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Campo Verde é um dos poucos municípios do Brasil a contar com um aterro sanitário e o único a ter um espaço destinado ao descarte de resíduos de forma correta administrado pelo Município. Os investimentos feitos pela Administração Municipal têm apresentado resultados acima das expectativas.

Somente em 2022, o Aterro Sanitário de Campo Verde recebeu, de acordo com o supervisor de Meio Ambiente da Secretaria Municipal de Agricultura, Regularização Fundiária, Habitação e Meio Ambiente, Airton Cervieri, 12,2 mil toneladas. Desse total, 1,3 mil toneladas foram de resíduos sólidos que foram enviados para reciclagem. “Foram mais de mil toneladas retornadas para a indústria como material reciclado, e, importante ressaltar, gerou renda para diversas famílias”, destacou Cervieri.

Além de um local correto para o descarte dos resíduos, Campo Verde, há vários anos, conta com a coleta seletiva, realizada por três caminhões e equipes da Cotramar que percorrem todos os bairros da cidade em dias previamente programados. A separação dos resíduos sólidos do material orgânico, deve ser feita pelos moradores. Quando isso não acontece, o material é separado no próprio aterro por uma equipe de associados da Cooperativa de Trabalho e Manejo de Resíduos Sólidos (Cotramar), que reúne 30 famílias.

Além do Aterro Sanitário e da coleta seletiva, Campo Verde conta com um ecoponto, localizado no bairro São Lourenço, para onde os moradores devem destinar pequenas quantidades de resíduos como móveis velhos, sobras de poda de árvores e de grama e restos de construções. O local funciona de segunda à sexta feira, das 7h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00. Aos sábados o funcionamento é até as 12 horas.

O Município conta ainda com uma ATT – Área de Triagem e Transbordo com três hectares, para onde são destinados os restos de construção, e 12 pontos de entrega voluntária (PEVs) de materiais recicláveis, que também podem ser entregues na sede da Cotramar.