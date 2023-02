Assentamento 4 de Outubro será contemplado com patrulha mecanizada

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Administração Municipal de Campo Verde, através da Secretaria Municipal de Secretaria de Agricultura, Regularização Fundiária, Habitação e Meio Ambiente, ao longo dos últimos dois anos, tem trabalhado de forma a melhorar as condições de produção das pequenas propriedades, aumentando a produtividade, o rendimento financeiro e a qualidade de vida das famílias.

Uma das ações é a viabilização de patrulhas mecanizadas. Entre 2021 e 2022 foram entregues três conjuntos formados por um trator, uma carreta e uma grade aradora para associações de pequenos produtores do Assentamento Santo Antônio da Fartura, do Dom Ozório e do Capim Branco.

Nesta sexta-feira (10), mais uma comunidade será atendida com uma patrulha mecanizada. Em cerimônia marcada para as 10 horas, o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira entregará, na sede da Associação dos Agricultores Familiares do Projeto de Assentamento 4 de Outubro e Região, uma patrulha mecanizada formada também por um trator, uma grade aradora e uma carreta.

O trator e os implementos foram adquiridos com recursos repassados pelo Governo Estadual, por meio de emenda orçamentária do deputado estadual Wilson Santos, e contrapartida do Município. A indicação para que a Associação dos Agricultores Familiares do Projeto de Assentamento 4 de Outubro e Região fosse beneficiada com o trator e os implementos partiu do vereador Professor Fábio Alves.