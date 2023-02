ACS’s recebem treinamento sobre o aplicativo E-Sus Território

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Verde, por meio da empresa de assessoria Facilita GPB, está ofertando um curso de capacitação para Agentes Comunitárias de Saúde (ACS’s) sobre o aplicativo E-Sus Território, instalado nos tablets entregues às profissionais em dezembro do ano passado.

O curso, que está sendo realizado no plenarinho da Câmara de Vereadores, será ministrado no período da manhã e da tarde. Nesta primeira etapa serão capacitadas 90 ACS que atuam na área urbana. A segunda etapa será destinada às agentes que atuam na região rural do município.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o aplicativo E-Sus Território facilita o trabalho das ACS, permitindo que elas mapeiem toda a realidade das regiões em que atuam, desde a parte física, como endereço dos imóveis, à situação das famílias.