Virada do ano teve público estimado em 20 mil pessoas nas três noites

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A festa da virada do ano realizada pela Prefeitura de Campo Verde no Parque das Araras, teve um público estimado em 20 mil pessoas nas três noites do evento, que começou na quinta-feira (29) e foi encerrado na madrugada de domingo (1).

A primeira noite do evento, que teve como atração o cantor Matheus Fernandes, dono dos hit´s “Baby me atende” e “Coração cachorro”, levou um público estimado em 4 mil pessoas. Além de Matheus Fernandes, a noite teve também a presença do DJ Bone.

Durante a abertura da programação, o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira fez um balanço das ações da administração Municipal. Segundo ele, 2022 foi um ano bastante produtivo, com grandes entregas à população. O prefeito citou como exemplo os avanços na infraestrutura logística, na educação e na saúde.

A segunda noite da virada teve como grande atração a dupla Max e Luan, do sucesso “Vestido coladinho”. A dupla, que é dos grandes destaques do “novo sertanejo” ou “sertanejo universitário, arrastou um público estimado em 6 mil pessoas para o Parque das Araras. A noite teve ainda a participação do DJ Bone.

A noite de maior público foi a de sábado (31), quando um público estimado em 10 mil pessoas esteve presente no Parque das Araras para esperar o novo ano. 2023 chegou com uma grande queima de fogos com 15 minutos de duração. Em seguida, a Banda Apollo animou o público presente. A noite teve ainda os DJs Bone e Lima como atrações.