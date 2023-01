UAB de Campo Verde está com inscrições abertas para o curso de Administração Pública EaD

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Os interessados em tentar uma vaga no curso de Administração Pública, na modalidade Ensino a Distância, que está sendo ofertado pelo Polo da Universidade Aberta do Brasil, de Campo Verde, têm até a próxima sexta-feira (13) para fazerem as inscrições.

O curso é destinado somente a agentes públicos, agentes administrativos ou políticos que pertençam aos quadros da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal. A forma de ingresso será por meio de Processo Seletivo Específico composto por uma prova de redação online, em língua portuguesa.

Os interessados, em concorrer a uma das vagas, de acordo com o Polo da UBA de Campo Verde, podem se inscrever através do site ufmt.br/ingressoead. O valor da inscrição é de R$ 90.