Tragédia na pista – Motorista quebra pescoço e morre após capotar S10 na BR-163

A vítima e seu filho, que saiu ileso, voltavam do Paraná e seguiam para Pontes e Lacerda

Um homem de 50 anos morreu na noite desta segunda-feira (23) após perder o controle da caminhonete S10 que dirigia e capotá-la na BR-163, próximo a Rondonópolis (distante a 212 km de Cuiabá).

A vítima foi identificada como Marcos Ambrozetto Ribeiro. Ele quebrou o pescoço e morreu na hora. O filho dele, de 21 anos, que também estava no veículo, saiu ileso.

A Rota do Oeste, concessionária que administra a via, e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas por volta das 18h para a ocorrência, no km 55, a aproximadamente 60 km do Município. Ao chegar, as equipes já encontraram a vítima sem vida.

Conforme informações preliminares, Marcos e o filho retornavam de uma viagem que haviam feito ao Paraná e seguiam para Pontes e Lacerda. Em determinado momento, porém, ele perdeu o controle da caminhonete e a capotou por diversas vezes. O veículo foi parar em uma região de mata com as quatro rodas para cima.

A cena do acidente foi isolada para os trabalhos da Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). O corpo de Marcos foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O fato será investigado.