Tinha passagens – Homem é assassinado a tiros na frente da mãe em Rondonópolis

Do: MidiaNews

O crime aconteceu na frente da residência de Josimar, no bairro Parque Universitário; ele levou 6 tiros

Um homem de 29 anos foi morto a tiros, na noite de domingo (22), em frente de casa em Rondonópolis (distante a 212 km de Cuiabá). Ele foi identificado como Josimar Santos Alves e, conforme a Polícia, possuía diversas passagens criminais.

O episódio ocorreu no Bairro Parque Universitário. De acordo com o boletim, Josimar estava com a mãe e algumas crainças dentro de um carro, um Fiat Siena. No momento em que foi estacionar o veículo, foi surpreendido pelos criminosos, que chegaram em uma moto anunciando assalto.

Neste momento, ainda conforme o boletim, os bandidos exigiram que a mãe e as crianças saíssem do carro e que Josimar colocasse as mãos apoiadas ao muro da residência dele. Em seguida, os criminosos atiraram nele.

Josimar recebeu cerca de seis tiros, que atingiram seu tórax, ombro esquerdo, mão e crânio. Ele morreu na hora. Toda a cena foi presenciada pela mãe, que ainda implorou para que o filho não fosse morto.

Após cometer o crime, os atiradores fugiram e, até o momento, não foram encontrados.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas ao chegar, apenas constatou a morte de Josimar.

A cena do local foi isolada para os trabalhos da Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

Conforme a Polícia, Josimar possuía diversas passagens criminais, que vão desde dirigir sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) até sequestro e cárcere privado.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.