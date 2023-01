Temperatura amena – Cuiabá amanhece com chuva forte e final de semana será chuvoso

Do: MidiaNews

Máxima no sábado não deve passar dos 27°C; em Chapada dos Guimarães, clima será ainda mais ameno

Os moradores da região metropolitana de Cuiabá amanheceram nesta sexta-feira (27) com muita chuva e a previsão do tempo é de mais pancadas ao longo do dia e durante todo o final de semana.

Com a forte chuva da manhã de hoje, o Corpo de Bombeiros da capital está monitorando possíveis pontos de alagamento e registro de acidentes em consequência do tempo chuvoso.

De acordo com última atualização, por volta das 8h30, não constava nenhuma ocorrência em decorrência da chuva na região metropolitana.

Segundo dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), a previsão para o fim de semana é de tempo nublado e grandes chances de precipitações.

As temperaturas também não devem subir muito nos próximos dias, de acordo com o CPTEC. Para esta sexta, a previsão é de que a máxima não ultrapasse os 28°C e as chances de chuva permanecem altas durante o dia todo.

Já o sábado (28), deve ser nublado e com mais de 90% de probabilidade de chuva. As temperaturas ficam mais amenas, com a mínima em 23°C e a máxima não ultrapassando os 27°C.

O domingo (29) também mantém grandes chances de pancadas, mas a temperatura volta a subir um pouco. As chances de chuva são de 90% de acordo com o CPTEC e os termômetros devem variar entre 23°C e 28°C.

Chapada dos Guimarães

Já a cidade de Chapada deverá ter um fim de semana chuvoso, assim como a Capital. Por lá, as temperaturas ficarão bastante amenas devido ao céu encoberto.

Nesta sexta, o dia amanheceu com mínima de 21°C e a máxima não ultrapassa os 26°C. As chances de chuva são altas o dia todo, com mais de 90% de chances de precipitação.

No sábado e domingo a temperatura máxima não ultrapassa os 25°C e a mínima deve ser de 22°C, com sensação térmica menor. Isso porque as chances de chuva continuam altas para os dois dias, com 90% de probabilidade.