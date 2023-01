Suspeito alvo de operação da polícia possui mandado por matar motorista por aplicativo em Cuiabá

Sobre o suposto envolvimento das vítimas com facções criminosas, a Polícia Civil foi até o Maranhão para conversar com as famílias e os investigadores confirmaram que apenas um dos quatro maranhenses tinham algum envolvimento com a quadrilha.

Morte da motorista

Natana morreu em um hospital de Cuiabá, depois de ter sido espancada ao sair de casa para visitar a mãe, em julho de 2020. Segundo a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o crime aconteceu no Bairro Pedregal, na capital.