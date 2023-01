Suplente de vereador presa é servidora da Prefeitura de Nova Ubiratã; funcionária do Indea-MT também está detida em Brasília

Maria de Fátima Almeida Barros, a Fatinha, em 2020, foi eleita vereadora suplente na cidade de Nova Ubiratã. Ela Recebeu 16 votos e se autodeclarou branca.

Um outro suplente de vereador do município também está preso no DF: João Batista Benevides da Rocha. Ele disputou a eleição municipal de 2020 em Cuiabá pelo partido que o presidente Jair Bolsonaro venceu a eleição presidencial de 2018. Benevides recebeu 48 votos e se declarou ao TSE como pardo.

O g1 aguarda posicionamento do União Brasil (partido formado pela fusão do PSL com o DEM) e do MDB de Mato Grosso.

Prisões

Ao todo, 1.398 pessoas foram presas pelos ataques aos três poderes e no acampamento golpista em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília, segundo lista divulgada pela Seape, na sexta-feira (13).

Segundo a pasta, até sexta, 904 homens tinham sido levados ao Centro de Detenção Provisória 2, no Complexo da Papuda, e 494 mulheres foram encaminhadas à Penitenciária Feminina do DF, conhecida como Colmeia.