SENAI abre matricula para 4 cursos de formação profissional

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Dentro do programa Qualifica Campo Verde, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, unidade de Campo Verde, está ofertando 4 cursos de formação profissional gratuitos. Os cursos são na área de logística, informática e administrativa e as matrículas podem ser feitas entre os dias 5 e 11 de janeiro.

Os cursos são: montador de computador (noturno), operador de computador (tarde), operador de processo de distribuição logística (noturno) e assistente administrativo (tarde). Para se inscrever em qualquer um deles, o interessado teve ter idade mínima de 16 anos e apresentar, no ato da matrícula, cópia do RG, do CPF e comprovante de residência e de escolaridade. A previsão para o início das aulas é 11 de janeiro.96

A unidade do SENAI em Campo Verde foi inaugurada em outubro de 2022 ofertando 5 cursos, sendo eles: operador de máquinas e implementos agrícolas, costureira industrial, assistente administrativo com informática, assistente contábil, e assistente de recursos humanos, contemplando 200 alunos.