SEDUC entrega computadores para alunos das escolas estaduais de Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Com a presença do secretário estadual de Educação, Alan Porto e do prefeito de Campo Verde, Alexandre Lopes de Oliveira, a Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso fez, no final da tarde de segunda-feira (30) a entrega de 40 computadores (Chromebooks) para alunos da Escola Estadual Ulisses Guimarães. Também foram entregues notebooks às secretárias das cinco escolas estaduais de Campo Verde. Esta foi a segunda entrega de feita para a Escola Ulisses Guimarães, que em 2022 recebeu 40 aparelhos.

De acordo com o secretário estadual de Educação, no total serão distribuídos pela SEDUC 200 chromebooks, divididos entre as Escolas Estaduais Ledi Anita Brescancim, Waldemon Moraes Coelho, Jupiara, Alice Barbosa Pacheco e Ulisses Guimarães. Os chromebooks, que fazem parte do Programa Educação 10 anos, são dotados de plataformas com os conteúdos trabalhados em sala de aula e vão contribuir com a melhoria do aprendizado.

“Esses equipamentos, essas ferramentas, essas plataformas serão muito importantes para os nossos estudantes”, destacou o secretário. “A tecnologia vai proporcionar mais interatividade e contribuir para que tenhamos, cada vez mais, uma aula melhor e os nossos resultados devem avançar e melhorar cada vez mais”, disse Alan Porto.

O prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, ao falar para os professores presentes, elogiou a parceria entre o Município e o Estado, que está permitindo a realização de importantes obras de infraestrutura escolar, com a reforma e reconstrução de cinco escolas e destacou também o trabalho realizado pelos professores, que têm garantindo uma Educação de qualidade, que é referência para outros municípios.

“Sabemos dos desafios daquilo que, dia após dia, arduamente, se entrega para que se possa trazer o conhecimento, a educação das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos alunos”, disse Alexandre.

De acordo com a diretora da Escolas Estadual Ulisses Guimarães, o uso da tecnologia proporcionada pelos computadores teve excelente aceitação pelos alunos e tornou as aulas mais atrativas. “Quando o professor leva os chromebooks, coloca dentro da aula uma atividade diferenciada. A importância [dos computadores] é para o aprendizado como um todo”, ressaltou ela.