Secretaria de Saúde de Campo Verde é contemplada com mais uma ambulância

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Verde, recebeu nesta segunda-feira (23), mais uma ambulância para transporte de pacientes.

O veículo da marca Ford, modelo Transit, foi adquirido com recursos viabilizados pelo Governo Federal, por meio do deputado federal Doutor Leonardo, no valor de R$ 286 mil.

A nova ambulância é classificada como de suporte básico e vem equipada com maca, armário e cilindro do oxigênio. A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Verde conta com oito ambulâncias, sendo cinco próprias e 3 locadas. Uma das ambulâncias próprias é dotada de equipamentos de UTI.