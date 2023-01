Secretaria de Cultura, Lazer e Esporte está com matrículas e rematrículas abertas para oficinas culturais e escolinhas esportivas

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte de Campo Verde está com as matrículas e rematrículas abertas para as escolinhas esportivas e oficinas culturais. Estão sendo ofertadas vagas para 7 oficinas culturais e 10 escolinhas esportivas. As inscrições são presenciais e devem ser feitas no Centro Cultural, localizado na Rua Rio de Janeiro, próximo à Praça 4 de Julho, e no Ginásio de Esportes Joubert Izaias Romancini.

As oficinas culturais são de ballet, dança contemporânea, dança livre, dança de salão, teatro e violão. Podem se inscrever crianças e adolescentes com idade entre 8 e 17 anos. As matrículas não têm prazo para serem encerradas e podem ser feitas ao longo do ano, desde que haja vagas nas oficinas pretendidas. Para a oficina de violão, a idade mínima exigida é a partir dos 10 anos.

Nas escolinhas esportivas estão sendo ofertadas vagas para as modalidades basquete, capoeira, futebol, futsal, tae-kwon-do, handebol, judô, natação e voleibol. Para se inscrever é preciso ter de 5 a 17 anos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte, as atividades serão desenvolvidas no Centro Cultural, no polo do CRAS do bairro Santa Rosa, no Ginásio de Esportes Joubert Izaias Romancini, e o no Centro social São Jose, no bairro Jupiara.