Salas anexas da escola José Garbugio, no Assentamento Dom Osório, estão sendo reformadas

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Além das reformas, ampliações e reconstrução de escolas na área urbana, a Prefeitura de Campo Verde, através da Secretaria Municipal de Educação, está investindo também na melhoria dos prédios escolares da Rede Municipal de Educação localizados na zona rural.

No Assentamento Dom Osório, as duas salas anexas da Escola Municipal José Garbugio estão sendo reformadas. As intervenções contemplam a troca do piso, nova pintura, a reforma do banheiro e a instalação de condicionadores de ar.

Outra escola da Rede Pública Municipal de Ensino que está recebendo melhorias é a Paraíso, na comunidade do Limeira. Os investimentos contemplam a ampliação do setor administrativo, a construção de duas novas salas de aulas, alojamento para os motoristas do transporte escolar e um muro no entorno do prédio. A previsão é que as obras sejam concluídas até o dia 10 de fevereiro. Cerca de 240 alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio estudam na Escola Paraíso.