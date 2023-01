Reforma do Centro Aquático Guimar Vieira de Souza é iniciada

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O Centro Aquático Guimar Vieira de Souza, coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Campo Verde, passará por uma reforma completa, que contempla troca do piso, azulejos da piscina, intervenções nos banheiros e vestiários e pintura externa e interna.

As obras, que tiveram início nesta sexta-feira (27), têm prazo de seis meses para serem concluídas e serão realizadas com recursos do Município. O objetivo é oferecer melhores condições de uso para os idosos que participam das aulas de hidroginástica oferecidas no local.

De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, o Centro Aquático Guimar Vieira de Souza atende 63 idosos. A pasta estuda a possibilidade de locar um novo espaço para as atividades enquanto durarem as obras.

Escolinha de natação – No Centro Aquática Guimar Vieira de Souza também são realizadas as aulas da escolinha de natação da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte, que atende 160 crianças e adolescentes. Com as reformas, a Secretaria está buscando uma parceria com o Esporte Clube Juventude (Clube da Soja) para que as aulas não sejam interrompidas.

CAI – A Administração Municipal de Campo Verde, também por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, está investindo na reforma completa do Centro de Atendimento ao Idoso Beno Jhonner, onde são realizadas diversas atividades voltadas ao público da terceira idade. Iniciadas em 2022, a previsão é que a reforma do prédio seja concluída até maio.