Provas encontradas na casa de filho de deputado de MT reforçam que assassinatos foram premeditados

Thays, de 44 anos, e Willian Machado, de 30 anos, foram assassinados, no fim da tarde de quarta-feira (18), em Cuiabá, com três tiros cada. Ela já tinha feito um boletim de ocorrência contra ele e, de acordo com a polícia, o crime aconteceu quando ela estava no prédio para devolver o carro que havia emprestado da mãe para buscar o namorado no aeroporto.