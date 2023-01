Projeto arrecada cabelos para pacientes em tratamento contra o câncer em MT

“No final do ano passado ela disse que queria o cabelo bem curtinho, no pescoço, para ficar igual à Branca de Neve. Como ela não mudou de ideia, nós a levamos para cortar. Quando ela me viu segurando a mecha na mão, ela falou rindo que dava de fazer uma peruca, foi daí que surgiu a ideia de doar no Hospital do Câncer, ela ficou toda entusiasmada: ‘mamãe, vamos logo lá, quero doar meu cabelo para outra criança que não tem’, agora, ela fica contando para todo mundo que cortou o cabelo e doou”, concluiu a mãe de Sara.

Como doar

Para doar é necessário ir diretamente ao Hospital de Câncer de Mato Grosso (HCANMT) e procurar o setor Central de Captação (CI). Segundo o Hospital, não há restrições com químicas ou tipos de cabelo. Os únicos requisitos que o HCANMT exige, é que as mechas tenham acima de 20 centímetros, estejam secas e amarradas. As doações são recebidas de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, e aos sábados das 7h às 12h.