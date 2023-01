Professores são aplaudidos durante abertura da Jornada da Educação 2023

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Com uma salva de palmas ‘puxada’ pelo prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, os professores da Rede Municipal de Educação de Campo Verde foram aplaudidos durante a abertura da Jornada da Educação 2023, que começou na noite de segunda-feira e termina nesta quarta-feira, no Espaço Famigliano, localizado na Avenida Campo Grande, no bairro Estação da Luz.

Ao discursar, o prefeito enalteceu o trabalho realizado pelos professores e destacou a qualidade do ensino ofertado pela Rede Municipal, que tem alcançado excelentes indicadores na avaliação do IDEB. “Sabemos o quão importante é os nossos profissionais fazerem esse trabalho de levar o conhecimento às nossas crianças, jovens e adultos. Juntamente com esse ambiente de transformação cultural faremos, com certeza, uma escola atrativa, o que fará de Campo Verde, como está fazendo no momento, uma cidade diferente no tocante à educação”, frisou o prefeito.

Alexandre destacou também os investimentos que estão sendo feitos na estrutura educacional, com a reforma, ampliações e reconstrução de escolas tanto na rede Municipal quanto na Estadual, e fez uma avaliação positiva do momento vivido pela educação no município.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Simoni Pereira Borges, a Jornada da Educação é um momento de acolhimento, de interação e que marca o início do ano letivo no Município. “É também um momento de estudo, com palestras e de demonstração das boas práticas desenvolvidas pelos nossos professores. Nós trazemos esse evento com o objetivo de refletirmos sobre as boas práticas e refletirmos também sobre os processos educacionais que nós queremos construir em 2023”, disse ela.

Durante a abertura do evento, a secretária fez a apresentação das ações desenvolvidas ao longo de 2022, apresentou um panorama da Educação demonstrando o número de alunos, o número de escolas e de profissionais que atuam na Secretaria de Educação e falou das atividades programadas para 2023.

Vice-prefeita e secretária municipal de Saúde, Edna Queiroz da Silva também destacou a importância dos educadores na formação intelectual e de caráter. “[Ser] professor é algo que é realmente uma doação por amor. É algo que, ou você ama ou você não consegue ficar [na profissão]. Não tem meio termo. É uma dedicação, é um acolhimento”, destacou. Edna também parabenizou a secretária municipal Simoni Pereira Borges, pelos índices alcançados pela Educação de Campo Verde.

O secretário estadual de Educação Alan Porto frisou que fez questão de participar da abertura da Jornada da Educação atendo ao pedido feito pelo prefeito Alexandre Lopes e pela secretária de Educação do Município e que sua presença no evento reforça o compromisso do Estado, de continuar investindo na Educação, “tanto no âmbito municipal quanto no estadual, apoiando o Município para garantir uma tecnologia educacional, inclusão digital para os professores, para aos estudantes”. “Mas, além disso, que é o mais importante, é focar na gestão pedagógica”, disse ele destacando as políticas públicas desenvolvidas e que visam garantir maiores e melhores resultados no processo de aprendizagem dos alunos.

A cerimônia de abertura da Jornada da Educação contou com apresentações do Coral Infantil da Escola Municipal Dona Sabina Lazarin Prati e de músicos do Instituto Germinando Sons. A vereadora Socorro dos Santos Souza, que representou o presidente da Câmara, vereador Silvio Eventos, e o vereador Gregório do Mercado popular, participaram do evento, além do secretário de Gabinete, Carlos Roberto Nóbrega.