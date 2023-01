Primeiro bebê nascido em Campo Verde em 2023 é do sexo masculino e se chama Arthur

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O primeiro campo-verdense a vir ao mundo em 2023 foi o bebê Arthur Koller Santos.

Primeiro filho do casal Rayssa Lorrainy Vilela dos Santos e Cleyson Kauã Koller Bardini, Arthur nasceu de cesárea no Hospital Municipal Coração de Jesus, pesando 3,705 kg e medindo 50 centímetros, às 14h49 minutos do dia 1° de janeiro.

De acordo com o Hospital Municipal, o parto transcorreu de forma tranquila, sem nenhuma intercorrência. Bebê e mãe tiveram alta na segunda-feira, dia 2.