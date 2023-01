Prefeitura repassa ao CEMP veículo da Campanha Natal Premiado

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Prefeitura de Campo Verde entregou na tarde de quinta-feira, um veículo Fiat Mobi para o Centro Empresarial de Campo Verde (Cemp), formado pela Associação Comercial e Empresarial e pela Câmara de Dirigentes Lojista). O veículo, 0 km, avaliado em R$ 80 mil, será o principal prêmio da Campanha Natal Premiado.

Conforme informou o Cemp, o sorteio final da Campanha será no dia 14 de janeiro, às 17 horas, no auditório da entidade, localizado na Avenida Campo Grande, entre o Jardim Cidade Verde e o bairro Estação da Luz.

Além do carro, serão sorteados também outros 10 prêmios: 1 cervejeira, 2 bicicletas, 2 televisores de 60 polegadas, 1 celular e 4 vales compras no valor de R$ 1 mil cada. O valor total dos prêmios é de R$ 100,1 mil.

Conforme informou o Cemp, 56 empresas de Campo Verde estão participando da Campanha Natal Premiado, que tem como objetivo, fomentar as vendas de final de ano no comércio local e presentear os consumidores.

O CEMP explicou que em algumas empresas participantes ainda estão disponíveis as urnas para recebimento dos cupons, que devem estar preenchidos com os dados dos consumidores e com o carimbo da empresa. Sem essas informações, o cupom não terá validade. Uma urna ficará à disposição na sede do CEMP até o dia 13 de janeiro.

De acordo com o CEMP, 700 mil cupons foram adquiridos pelas 56 empresas que estão participando da campanha. “O CEMP é grato à prefeitura pelo apoio à esta promoção, que é muito importante para o comércio local”, destacou a presidente da Acicave, Cláudia Beatriz Zamek Teruel. Segundo ela, os consumidores aguardam a campanha por ser ela a chance de ganhar prêmios de alto valor.

Presidente da CDL Lázaro Antônio Benedito de Souza, a campanha Natal Premiado fomenta a economia local. “O comércio, com certeza melhora suas vendas”, pontua. A entrega do Fiat Mobi foi feita pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Henrique Soares.