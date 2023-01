Prefeitura de Campo Verde licita construção de ponte de concreto sobre o Rio das Mortes

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Prefeitura de Campo Verde, por meio da Secretaria Municipal de Administração, licitou na última terça-feira (10) as obras de construção de uma ponte de concreto sobre o Rio das Mortes, que faz a ligação entre região da comunidade Garbugio e o Assentamento Dom Osório. A empresa vencedora do certame foi a Construtora Ingá Ltda, de Goiânia (GO). A licitação foi homologada na quarta-feira (11).

Com pouco mais de 60 metros de extensão, a nova ponte, que substituirá a antiga, de madeira, custará R$ 6,07 milhões e será construída por meio de uma parceria entre o Governo do Estado de Mato Grosso, através da Secretaria Estadual de Infraestrutura (SINFRA) e a Prefeitura de Campo Verde. Dezenas de veículos (carros e caminhões) passam pela ponte diariamente.

Após a assinatura do contrato entre o Município e a empreiteira, o que deverá ocorrer nos próximos dias, o passo seguinte será a ordem de serviço para que as obras possam ser executadas. A ideia é fazer com que a construção da nova ponte avance em paralelo com a pavimentação da Estrada do Garbugio, que teve o contrato para execução assinado nesta quinta-feira (12) e aguarda a ordem de serviço para ser iniciada. A pavimentação da estrada também será feita por meio de parceria entre o Governo Estadual e o Município, a um custo de R$ 20,8 milhões.

“A construção dessa ponte, aliada à pavimentação da estrada, vai transformar aquela região e facilitar a vida dos moradores”, observou o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira. No Assentamento Dom Osório vivem mais de 600 famílias de pequenos produtores rurais. Na região existem também grandes fazendas produtoras de soja, milho e algodão.