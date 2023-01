Prefeitura de Campo Verde homologa licitação para asfaltamento da Estrada Garbugio

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Prefeitura de Campo Verde homologou nesta quarta-feira a licitação para a pavimentação de um trecho de 19,2 quilômetros de extensão da Estrada Garbugio, entre a BR-070 e o Rio das Mortes (foto).

A licitação foi realizada no último dia 20 de dezembro. Com custo inicial estimado em R$ 25 milhões, a obra foi licitada por R$ 20,8 milhões. Cinco empresas participaram do certame, vencido pela Fratello Engenharia Ltda, que tem sede em Cuiabá.

A pavimentação da estrada será feita através de uma parceria entre o Governo do Estado e o Município. Por meio da Secretaria Estadual de Infraestrutura (SINFRA), o Governo de Mato Grosso aportará R$ 9,5 milhões para a execução da obra. O restante, no valor de R$ 11,3 milhões, será de contrapartida do município. O próximo passo agora é a assinatura do contrato entre o Município e empresa vencedora da licitação. Em seguida será dada a ordem de serviços.

A pavimentação da Estrada Garbugio vai facilitar o escoamento da safra agrícola de uma das regiões mais produtivas de Campo Verde, melhorar o transporte de estudantes e de passageiros e beneficiar diretamente mais de 600 famílias de pequenos produtores rurais do Assentamento Dom Osório.

“Nosso objetivo enquanto gestão é proporcionar cada vez mais melhorias para nossa população do campo e da cidade e essa obra, sem dúvida alguma, vai ser um grande ganho para o Município e para quem mora na região de abrangência dessa estrada”, disse o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira.

Ponte – Outro grande benefício para os moradores da região do Garbugio e do Assentamento Dom Osório será a construção de uma ponte de concreto sobre o Rio das Mortes. Com cerca de 60 metros de extensão, a construção da nova ponte deverá ser licitada em breve.

Mais asfalto na zona rural

Outra comunidade que está sendo beneficiada com pavimentação asfáltica é a Santo Antônio da Fartura, onde estão sendo asfaltados 4,06 quilômetros que ligam a BR-070 ao núcleo urbano do Assentamento (foto). A comunidade, onde vivem mais de 500 famílias, é uma das maiores produtoras de hortaliças e legumes de Mato Grosso e responde por cerca de 70% do abastecimento dos mercados de Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis.

14 de Agosto – Um dos primeiros projetos de reforma agrária de Campo Verde e onde vivem cerca 70 famílias, o Assentamento 14 de Agosto também foi contemplado com pavimentação asfáltica. Com recursos próprios, a Prefeitura pavimentou cerca de mil metros de extensão da estrada principal, na sede do Assentamento. A obra foi entregue à comunidade em setembro de 2022.