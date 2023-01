Pavimentação da Estrada Garbugio começa em março

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Durante uma reunião realizada na sexta-feira (13) no Paço Municipal Prefeito Onescimo Prati, entre o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira e diretores da Associação de Produtores Caminho do Agro, ficou definido que as obras de pavimentação de um trecho de 19,2 quilômetros da Estrada Garbugio, que liga a BR-070 ao Assentamento Dom Osório, serão iniciadas em março, quando começa o período de seca.

Durante a reunião, ficou definido também que em fevereiro, a empresa que venceu a licitação para a execução da pavimentação começará a montar o canteiro de obras – espaço onde será construído o alojamento dos operários, cozinha e parque de máquinas – que ficará em frente à Escola Municipal José Garbugio. A previsão é que a pavimentação seja concluída no prazo de um ano.

O asfaltamento da Estrada Garbugio vai beneficiar uma das regiões mais produtivas de Campo Verde e também o Assentamento Dom Osório, comunidade rural onde vivem mais de 500 famílias de pequenos produtores rurais. “Esse tipo de obra, dessa envergadura, tem que ter a participação de todos. A Prefeitura de Campo Verde, juntamente com o Governo do Estado de Mato Grosso, tem liderado esse processo. E nós encontramos nos produtores o outro pilar de sustentação para que isso se concretize, tanto na estrada, quanto na ponte que será entregue junto com a estrada, para a gente resolver definitivamente parte da infraestrutura que todos esperam”, destacou o prefeito.

Presidente da Associação de Produtores Caminho do Agro, o produtor rural e empresário Raulino Teixeira Machado comentou que a pavimentação da Estrada Garbugio era esperada há muitos anos, já que a via é o principal corredor de escoamento da produção de soja, milho e algodão das fazendas instaladas na região. “Nós, produtores, somos parceiros nessa obra. Estamos trabalhando junto com o prefeito, com o estado, para sair mesmo [a obra]”, disse ele.

O presidente da Associação comentou também que, além de facilitar o escoamento da produção, a pavimentação da estrada vai trazer uma maior valorização das propriedades. “Todo mundo sai ganhando: o Estado sai ganhando, o Município, o produtor. Isso é muito importante”, destacou.

Raulino Teixeira Machado destacou também a iniciativa da Administração Municipal de Campo Verde na busca por parcerias para a execução da obra. “O prefeito Alexandre está de parabéns. Acho que é isso mesmo, tem que enfrentar como ele enfrentou. O prefeito está fazendo, o Estado também, e os produtores. Agora é só esperar começar os trabalhos para resolver os nossos problemas”, ressaltou. A pavimentação da Estrada Garbugio está orçada em R$ 20.840 milhões.

Ponte

No último dia 10, a Prefeitura de Campo Verde, por meio da Secretaria Municipal de Administração, licitou a construção de uma ponte com pouco mais de 60 metros sobre o Rio das Mortes, ligando a região do Garbugio e o Assentamento Dom Osório. Nos próximos dias será assinado o contrato entre o Município e Construtora Ingá Ltda, para execução da obra.

A nova ponte, que era uma reivindicação antiga dos moradores e produtores rurais da região, será construída por meio de parceria entre a Prefeitura de Campo Verde e o Governo do Estado. A construção da ponte está orçada em R$ 6.075 milhões.