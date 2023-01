Ordem de Serviço para construção de ponte de concreto sobre o Rio das Mortes é assinada

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Uma reivindicação antiga dos moradores da região do Garbugio e do Assentamento Dom Osório teve hoje mais um capítulo rumo à concretização. Com a presença de vereadores, do secretário de Planejamento Rubens Anunciação Júnior e de moradores do Assentamento Dom Osório, o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira assinou na manhã desta segunda-feira, o contrato para a execução e a ordem de serviço para a construção da ponte de concreto sobre o Rio das Mortes.

A obra será executada pela Construtora Ingá, com sede em Goiânia e deverá ser iniciada nos próximos dias. “É só o tempo de instalar o canteiro de obras e, de imediato, o início das fundações”, disse o diretor da empreiteira João Geraldo Maia. Com 60 metros de extensão, a travessia terá dois vãos e será construída em concreto protendido. O prazo para conclusão é de 6 meses.

“É uma obra que há bastante tempo a gente esperava por ela”, disse o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira. “Trabalhamos muito para que isso ocorresse”, continuou. “Sabemos o quão importante era essa ponte sobre o Rio das Mortes, que fará composição com a pavimentação asfáltica que nós também estamos iniciando”, ressaltou.

Além da ponte de concreto, a Prefeitura de Campo Verde, em parceria com o Governo do Estado, está investindo na pavimentação de um trecho de 19,2 quilômetros entre a BR-070 e o Rio das Mortes. As obras, vão beneficiar uma das regiões mais produtores de soja, milho e algodão do município e mais de 500 famílias de pequenos produtores que vivem no Assentamento Dom Osório.

“É um conjunto de entregas estruturantes muito forte que contemplará toda classe produtora como também a região do Assentamento”, observou o prefeito. “E fará para aquela região uma nova era, trazendo valorização, segurança, logística e rapidez, que é o que a sociedade, aquela região, sempre esperaram e agora está iniciando esse novo momento”, destacou o prefeito.

Morador do Assentamento Dom Osório, Joáres José Ferreira lembrou que, devido ao intenso tráfego de veículos leves e carretas que transportam a produção agrícola da região, a ponte de madeira necessita de reparos constantes. “A construção dessa ponte de concreto vai resolver o nosso problema”, observou ele.

Durante a assinatura do contrato e da ordem de serviço para a construção da ponte, o prefeito Alexandre destacou a harmonia entre o Poder Executivo e o Legislativo, parceria que, ressaltou ele, tem resultado em benefícios para a população de Campo Verde.

Participaram da cerimônia de assinaturas o presidente da Câmara, Vereador Silvio Eventos, e os vereadores Clebinho do Judô, Nei do Dom Osório, Janaína Nordestina, Miguel de Paula, Elton da Tobiano, Gregório do Mercado Popular e Denival de Paula, autor da indicação para a construção da ponte.