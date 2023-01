Operação Rescaldo – PM desmobiliza acampamentos em quartéis de Sinop, Cáceres, Alta Floresta e Rondonópolis

Do: MidiaNews

Ação coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública atende determinação do Supremo Tribunal Federal

Acampamentos de manifestantes montados na porta de quartéis no interior de Mato Grosso foram desmobilizados pela Polícia Militar, na manhã desta terça-feira (10.01), no âmbito da Operação Rescaldo, coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp).

A exemplo do que ocorreu em Cuiabá, a Polícia Militar esteve no local para a retirada de materiais que eram usados pelos grupos, como tendas e banheiros químicos, em cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal.

Em Rondonópolis, um grupo de manifestantes se concentrava em frente ao 18º Grupo de Artilharia de Campanha (GAC), sediado na BR-364. Em Cáceres, os manifestantes ocupavam a frente do Comando de Fronteira. Já em Alta Floresta e Sinop, os grupos ocupavam a frente das seções de Tiro de Guerra.

Na Capital, manifestantes também desocuparam a frente da Brigada de Infantaria Motorizada, localizada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça (do CPA), na manhã desta terça-feira.

Equipes das forças de segurança seguem monitorando os locais.