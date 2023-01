Obras de reforma e ampliação de escolas avançam em Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Em parceria com o governo do Estado ou com recursos próprios, a Prefeitura de Campo Verde está investido na reforma e ampliação de escolas na zona rural e na área urbana do Município. Ao todo são duas escolas municipais e quatro estaduais que estão recebendo os investimentos. As obras, apesar do tempo chuvoso, estão avançando em ritmo normal.

Na rede estadual, as intervenções estão sendo feitas na Escola Ledy Anita Brescancim, no bairro São Miguel; na Agrovila João Ponce de Arruda, na Escola Estadual Alice Barbosa Pacheco e no Assentamento Santo Antônio da Fartura, nas salas anexas da Escola Alice Barbosa Pacheco. Também há obras no bairro Jupiara, onde a Escola Estadual Jupiara foi demolida e será reconstruída, e na região central da cidade, na Escola Estadual Waldemon Moraes Coelho, que também será demolida e reconstruída.

As escolas municipais que estão sendo reformadas e ampliadas são a Paraíso, na comunidade do Limeira, e a Monteiro Lobato, no bairro Jupiara. Na Escola Paraíso está sendo ampliado o setor administrativo, construídas duas novas salas de aula, alojamento para os motoristas do transporte escolar e muro no entorno do prédio. A previsão é que até o dia 10 de fevereiro as obras estejam concluídas.

Na Escola Monteiro Lobato, as intervenções contemplam reformas em toda a estrutura, no telhado, troca de janelas, reformas nos banheiros, cozinha e área de refeitório, além de uma nova pintura e uma nova fachada. No próximo dia 3 de fevereiro, a escola será entregue à comunidade escolar.

Na Escola Estadual Alice Barbosa Pacheco, na Agrovila João Ponce de Arruda, as obras contemplam a ampliação do setor administrativo e reformas estruturais, como a troca do telhado, de portas e janelas; construção de quadra de areia de um novo parquinho infantil.

Já nas salas anexas da Escolas Estadual Alice Barbosa Pacheco, no Assentamento Santo Antônio da Fartura, estão sendo construídos vestiários na quadra coberta, muro e grade no entorno do prédio e reforma completa do telhado, cozinha e banheiros, além de troca de todas as portas e janelas.

As obras que estão sendo executadas na Escola Estadual Ledy Anita Brescancim, no bairro São Miguel, contemplam uma nova fachada, ampla reforma em todas as salas de aula e no refeitório, além de uma nova pintura. Os investimentos que estão sendo feitos, vão trazer mais conforto, comodidade e segurança tanto para os alunos como também para professores e servidores.