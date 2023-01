Motorista morre após veículo atingir fiação elétrica de alta tensão

Do: MidiaNews

Felipe Melchior Silva Ribeiro, de 26 anos, morreu ainda no local; acidente aconteceu em Alta Floresta

Um homem identificado como Felipe Melchior Silva Ribeiro, de 26 anos, morreu eletrocutado na tarde desta segunda-feira (30) na MT-010, em Alta Floresta (800 km de Cuiabá), após a caçamba da carreta que ele dirigia esbarrar acidentalmente em um fio de alta tensão.

Com isso, Felipe recebeu um choque de energia de alta tensão e não resistiu aos ferimentos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local, mas ao chegar já encontrou o motorista sem sinais vitais.

Segundo o registro da equipe, a vítima havia levantado a caçamba da carreta, que encostou no fio elétrico energizado, ocasionando um curto-circuito.

Uma testemunha que estava próxima e acionou os bombeiros informou haver faíscamento no local e que o motorista estava caído próximo ao veículo.

A equipe da concessionária de energia interrompeu o fornecimento elétrico no local a pedido do Corpo de Bombeiros, para ajudar no resgate e atendimento da vítima.

A Polícia Civil foi acionada e apura o caso.