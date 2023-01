Mãe de adolescente que morreu após ser atropelada por caminhão-guincho segue internada e aguarda cirurgia em MT

A mãe da adolescente Brenda Vitória Alves da Costa, de 17 anos, que morreu após ser atropelada por um caminhão na quinta-feira (19), em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, segue internada no pronto-socorro e aguarda passar por uma cirurgia para correção do fêmur. Dulcelina de Oliveira Amorim, de 49 anos, pilotava a moto no dia do acidente e a filha dela estava na garupa.