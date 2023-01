Justiça mantém prisão de engenheiro e presidente de associação suspeitos de participar da escavação de túnel em MT

A Justiça manteve a prisão do engenheiro civil Anderson Ramos da Cruz e da presidente da Associação de Amigos e Parentes de Presos de Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá, Luiza Vieira da Costa, suspeitos de participar da escavação do túnel em direção à Penitenciária Central do Estado (PCE), em Cuiabá. A decisão dessa quinta-feira (26) é do juiz Wagner Plaza Machado Junior.