Inscrições para a Taça Cidade de Futsal começam dia 25

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A partir da próxima quarta-feira (25), a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte de Campo Verde inicia as inscrições para Taça Cidade de Futsal. As inscrições são gratuitas e abertas a equipes locais e de cidades da região.

A Taça Cidade, de acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, será disputada nas categorias adulto, masculino e feminino. A novidade será a categoria máster, para equipes formadas apenas por jogadores com idade acima de 40 anos.

O congresso técnico, onde serão discutidas a forma de disputa e as regras da competição, será realizado no dia 17 de fevereiro, às 18h00, no Ginásio Municipal de Esportes Joubert Isaias Romancini, mesmo local onde serão disputados os jogos. O prazo para a inscrição termina no dia 15 de fevereiro.

A Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte informou que a premiação da Taça Cidade de Futsal será de R$ 18 mil, sendo R$ 3 mil para os primeiros colocados em cada uma das categorias, R$ 2 mil para os vices campeões e R$ 1 mil para os terceiros colocados.