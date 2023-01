Homem em situação de rua tem traumatismo craniano após ser agredido a pauladas em Lucas do Rio Verde (MT)

Um homem em situação de rua teve traumatismo craniano após ser agredido a pauladas na região da Praça dos Migrantes, em Lucas do Rio Verde, no norte do estado, no último sábado (28). A vítima foi socorrida com ferimentos e encaminhada ao Pronto Atendimento, onde passou por cirurgia. O estado de saúde é considerado grave, segundo a assistência social.