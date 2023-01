HMCJ recebe nova remessa de equipamentos

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Referência em atendimento de baixa e média complexidade na região, o Hospital Municipal Coração de Jesus, de Campo Verde, recebeu na última semana mais uma parte dos equipamentos que estão sendo adquiridos por meio de um pacote de investimentos que está sendo feito pela Administração Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Governo do Estado através da Secretaria Estadual de Saúde.

Um dos equipamentos recebidos pelo HMCJ na última semana foi um bisturi elétrico, equipamento de alta frequência utilizado na realização de cirurgias, que, juntamente com o corte, faz a cauterização do tecido e pode ser utilizado em praticamente todas as especialidades cirúrgicas.

Também foi entregue uma cama de parto normal. Equipada com apoio diferenciado para os pés, inclinação e abertura ajustáveis à anatomia da paciente, a cama oferece melhores condições, conforto e mais segurança para a mulher durante o parto.

Outro equipamento entregue foi um ventilador pulmonar, que vai equipar a UTI-Móvel. O aparelho, que oferece suporte respiratório, pode ser utilizado em pacientes que vão de recém-nascidos a partir de 200 gramas de peso a pacientes pediátricos e adultos.