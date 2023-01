Filho de deputado de MT rastreava ex-namorada por GPS e monitorava contatos e amigos da vítima, segundo polícia

Carlos Alberto Gomes Bezerra, de 57 anos, filho do deputado federal Carlos Bezerra (MDB), indiciado pelos assassinatos de Thays Machado e Willian César Moreno, que aconteceu no dia 18 de janeiro, em Cuiabá, tinha informações detalhadas de onde estava a ex-namorada. As informações foram divulgadas pelo delegado Marcel Oliveira, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), nesta segunda-feira (30).