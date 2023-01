Estradas estão sendo recuperadas no Assentamento Santo Antônio da Fartura

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Depois de recuperar com patrolamento e encascalhamento, cerca de 100 quilômetros de estradas na região do Assentamento Dom Osório, e encascalhar outros 11 quilômetros da MT-251, na região da Fazenda Fartura, a Secretaria de Obras de Campo Verde está concentrando os trabalhos no Assentamento Santo Antônio da Fartura, onde vivem mais de 700 famílias e é grande a produção de verduras e legumes.

De acordo com o secretário Fabiano Teruel, estão sendo encascalhados cerca de 3 quilômetros e patrolados outros 20. Na comunidade estão sendo pavimentados também 4,06 quilômetros da estrada que liga a BR-070 ao núcleo urbano do Assentamento.

A Secretaria de Obras realiza um trabalho de manutenção constante nas estradas rurais do município, garantindo, mesmo no período de chuvas, o tráfego de veículos e o escoamento da produção agrícola. Somente em 2022, mais de 4 mil quilômetros de estradas foram recuperados em todas as regiões do município.

Na zona urbana, a Secretaria de Obras tem concentrado esforços no sentido de melhorar as condições da pavimentação de ruas e avenidas, com a aplicação de micropavimento com fresagem e até mesmo reconstrução de alguns trechos de asfalto. De 2022 até agora, mais de 18 quilômetros de ruas e avenidas foram recuperados.