Corpo com sinais de violência é achado boiando no Rio Vermelho

Do: MidiaNews

O corpo de um homem foi encontrado boiando, na tarde de domingo (29), no Rio Vermelho, em Rondonópolis (distante a 212 km de Cuiabá). A vítima apresentava diversos sinais de violência, com os pés amarrados, camiseta enrolada na cabeça e uma corda no pescoço.

De acordo com a imprensa local, populares que banhavam no rio localizaram o corpo, a princípio no km 9, próximo à Rodovia do Peixe. Eles, então, acionaram o Corpo de Bombeiros, que se deslocaram ao local.

Com a força da água, o corpo foi arrastado e encontrado já no km 14.

Além dos Bombeiros, equipes das Polícia Civil e Perícia oficial e Identificação Técnica (Politec) também compareceram ao local.

Não havia nenhum documento, o que impossibilitou a identificação.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos necessários. O caso será investigado pela Polícia Civil.