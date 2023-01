Com pit stop realizado na avenida Brasil, Vigilância Ambiental busca conscientizar a população sobre a proliferação do Aedes aegypti

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Verde, realizou na tarde de sexta-feira, um “pit stop” na Avenida Brasil como forma de conscientizar a população sobre a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, da Zika e da Chikungunya.

De acordo com o coordenador da Vigilância Ambiental, Kaio Cesar Neves de Oliveira, o primeiro Levantamento de Índice Rápido para o Aedes aegypti (LIRA) realizado nos bairros da cidade, apresentou um número de focos alarmante do mosquito, o que coloca Campo Verde em alerta máximo para o risco de uma epidemia de dengue e outras doenças transmitidas pelo vetor.

Kaio informou que, diante dos resultados do LIRA, foi montado, em parceria com a Secretaria Municipal de Obras, uma verdadeira tarefa para fazer o recolhimento de materiais que possam acumular água e criar um ambiente propício para o desenvolvimento do Aedes. Os Agentes Ambientais intensificaram as vistorias nas residências e prédios comerciais.

Segundo o coordenador da Vigilância Ambiental, os focos dos mosquitos estão sendo encontrados em pneus velhos, garrafas pets, embalagens plásticas e até mesmo em caixa de água destampadas. Kaio salienta que o combate ao mosquito transmissor da dengue, da Zika e da Chikungunya, deve ser feito por todos. Durante a ação desta tarde, foram distribuídos panfletos a motoristas e pedestres com orientações sobre como evitar a proliferação do Aedes aegypti.