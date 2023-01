Colisão entre caminhão e ônibus de viagem com 36 passageiros deixa feridos na BR-364

Do: Olhar Direto

Colisão entre um ônibus de viagem com 36 passageiros e uma caminhão na BR-364 em Nobres (124 km de Cuiabá), deixou duas pessoas feridas na madrugada desta quarta-feira (18). O motorista reserva do ônibus, de 45 anos, foi socorrido com fratura em uma das mãos.

Um dos passageiros do veículo também precisou ser levado para o Hospital Laura de Vicunã, em Nobres. Ele recebeu atendimento médico por conta de escoriações no corpo e foi liberado em seguida.

Os outros envolvidos no acidente assinaram termo de recusa de atendimento médico. Uma equipe da Rota Oeste, responsável pelo trecho, foi acionada para atender a ocorrência.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local da colisão. De acordo com as informações preliminares, a batida foi transversal.

No entanto, a dinâmica do acidente ainda será investigada.