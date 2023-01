Casal que fazia falsa venda de casas é preso em cartório em MT

Do: MidiaNews

Eles foram flagrados no momento em que faziam mais uma vítima no Município de Rondonópolis

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis (Derf) prendeu nesta quinta-feira (05), em flagrante, um casal suspeito de aplicar golpes de falsa venda de casas e terrenos na cidade.

A mulher, de 24 anos e o homem, de 32 anos, foram presos dentro de um cartório de notas, no centro da cidade, quando tentava aplicar o golpe em mais uma vítima.

Conforme a apuração da delegacia especializada, os golpistas anunciavam a venda de casas e terrenos, pelas redes sociais, utilizando documentos falsos para a consumação dos crimes.

Para dar aparência de licitude eles produziam contratos e outros documentos e os registravam em cartório. Após as vítimas ocuparem os imóveis, descobriam que eram vítimas do golpe.

No dia 29 de dezembro, uma vítima teve um prejuízo de R$ 40 mil com os golpistas depois de adquirir uma casa com contratos e documentos falsos.

Nesta quinta-feira, mais duas pessoas seriam vítimas do golpe e já haviam repassado a quantia de R$ 2.000 para a mulher. No momento em que tentavam reconhecer firma dos documentos, a equipe de investigação da Derf fez a prisão em flagrante do casal.

Com a mulher foram apreendidos um RG falso, contratos e outros documentos que seriam utilizados em novos crimes. Também foram apreendidas porções de maconha e de cocaína.

O casal foi autuado em flagrante pelos crimes de estelionato e uso de documento falso.