Casal morto por filho de deputado de MT estava no primeiro encontro, diz delegado

De acordo com o delegado, a mulher buscou Willian no aeroporto na madrugada do dia 18. Minutos após se encontrarem, Carlos os abordou e os ameaçou . Com medo, as vítimas procuraram a delegacia para pedir ajuda e, no caminho, foram perseguidas pelo ex de Thays.

“Eles entraram na delegacia desesperados. Os policiais perceberam que Carlos estava em um carro do lado de fora. Eles sacaram a arma e foram abordá-lo, mas ele pegou o carro e saiu. Foi passado ao Ciosp as informações sobre o carro para tentar realizar a abordagem”, disse o delegado. Naquela noite, Carlos não foi mais visto pelos policiais. Thays foi orientada pelos plantonistas a registrar um boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher para sair de lá já com uma medida protetiva. Ela, no entanto, preferiu deixar para depois, pois estavam cansados. “Diante das circunstâncias, ela deixou para um momento posterior, mas não deu tempo, pois naquela tarde ela foi executada”, relatou o delegado. Thays e Willian foram assassinados no fim da tarde do dia 18, quando saíram de um prédio onde visitavam a mãe dela. Carlos passou de carro e efetuou os disparos de arma de fogo. Os dois morreram na hora. Carlos teria agido por ciúmes, motivado pela “emoção de vê-la se relacionando com outro homem”. Ciúme e possessão Durante as investigações, familiares de Thays foram ouvidos e afirmaram que o suspeito era “extremamente ciumento e possessivo”. Ele e a vítima mantinham um relacionamento há alguns anos, entre idas e vindas. O término mais recente teria ocorrido há cerca de 45 dias. A polícia descobriu que Thays Machado era monitorada pelo ex-namorado por meio de uma ‘central de controle’, com informações detalhadas do dia a dia da vítima. Na casa do investigado, foram encontrados 71 prints de localizações dos lugares que a mulher frequentava. Carlos fazia o download no celular dele e, depois, imprimia a geolocalização. O investigado instalou os programas quando ainda se relacionava com a vítima. Os investigadores encontraram ainda um caderno onde tinha as anotações com datas e locais que os aparelhos foram instalados. Assim, ele poderia saber até quanto tempo de bateria duraria os aparelhos de monitoramento. Relembre o caso Thays havia feito um boletim de ocorrência contra Carlos e, de acordo com a polícia, o crime ocorreu quando ela estava no prédio para devolver o carro que havia emprestado da mãe usado para buscar o namorado no aeroporto. Câmeras de segurança registraram as vítimas caminhando juntas momentos antes de serem assassinadas. De acordo com o delegado Marcel, o acusado premeditou o assassinato e agiu por ciúmes, sendo motivado pela “emoção de vê-la se relacionando com outro homem”. De acordo com o delegado, familiares de Thays foram ouvidos e afirmaram que o suspeito era “extremamente ciumento e possessivo”. Ele e a vítima mantinham um relacionamento há alguns anos, entre idas e vindas. O término mais recente ocorreu há cerca de 45 dias e ela estava com o novo namorado há menos de um mês. Indiciado e denunciado Carlos Alberto Gomes Bezerra foi indiciado pela Polícia Civil, na última sexta-feira (27), por assassinar o casal a tiros em Cuiabá. Nesta segunda-feira (30), ele foi denunciado pelo Ministério Público de Mato Grosso por feminicídio qualificado contra Thays Machado e homicídio qualificado contra Willian Cesar Moreno.