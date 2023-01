Bolsonarista de MT preso por tentar explodir bomba em aeroporto de Brasília era um dos líderes dos atos antidemocráticos, diz delegado

George Washington de Oliveira Sousa foi preso por envolvimento no caso, no mesmo dia em que a polícia descobriu a tentativa de explosão. Ele foi do Pará a Brasília para participar das manifestações em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que ocorriam no quartel-general do Exército. O homem foi localizado e preso em um apartamento no Sudoeste, na região central do DF, e confessou que tinha intenção de explodir o artefato no aeroporto.