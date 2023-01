Avenida Brasília recebe melhorias na pavimentação asfáltica

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A secretaria municipal de Obras de Campo Verde continua executando os trabalhos de melhorias da pavimentação asfáltica na área urbana.

Esta semana as melhorias estão sendo feitas na Avenida Brasília, uma das principais “artérias” do trânsito urbano de Campo Verde. As intervenções, de acordo com a Secretaria de Obras, serão feitas em três pontos.

Um dos locais que já teve o piso asfáltico recuperado é no entroncamento da Avenida Brasília com a Rua Manuel Genildo Araújo, onde a pavimentação estava bastante deteriorada.

Na quinta-feira (19), a Secretaria de Obras iniciou a recuperação do trecho entre as Avenidas Brasil e Curitiba. Também será recuperado o trecho de acesso à Avenida Isidoro Luiz Gentilin, que liga à Avenida Brasília ao Loteamento Belvedere.

Conforme explicou o secretário de Obras, Fabiano Teruel, o trabalho de recuperação do piso asfáltico consiste na fresagem, que retira cerca de 2 a 3 centímetros da massa asfáltica, e na aplicação do micropavimento.

Desde o início do segundo semestre de 2022 até agora, mais de 18 quilômetros de ruas e avenidas foram recuperados. Nos trechos onde foram feitas as intervenções, a sinalização horizontal está sendo refeita para garantir maior segurança aos motoristas e pedestres.