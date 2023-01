Assistência Social realiza ação com pessoas em situação de rua

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Como parte das ações do “Janeiro Roxo”, mês de conscientização e combate à hanseníase, a Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do Centro de Referência em Assistência Social (CREAS) e em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Verde, realizou na manhã desta sexta-feira (27), palestra sobre o tema e exames para diagnósticos da aids, sífilis, hepatite e outras doenças infecciosas e sexualmente transmissíveis. A ação aconteceu na Praça São João Paulo II.

“A gente pensou em fazer uma ação com a população de rua do nosso município por ser ela alvo dessas doenças mais infectocontagiosas”, explicou a assistente social Hindianara Luana. “Então hoje, em parceria com a Secretaria de Saúde, viemos aqui realizar esse trabalho sobre a hanseníase e também testes rápidos de outras doenças”, completou.

Coordenadora de Abordagem da Secretaria de Assistência Social, Jacira Maria da Silva ressaltou que a ação é preventiva e orientativa, mas também ajuda a identificar aquelas pessoas que estão com algum problema de saúde e encaminhá-las para tratamento. “O CREAS trabalha isso, que é um direito do ser humano”, diz ela. Cerca de 30 pessoas foram atendidas na manhã desta sexta-feira.