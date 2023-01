Após invasão em Brasília, BR-163 volta a ser fechada em MT

Do: MidiaNews

Eles invadiram sedes de Poderes na tarde de domingo, provocando depredação

Manifestantes de Mato Grosso voltaram a fechar trechos de rodovias na tarde deste domingo (8), após extremistas invadirem a sede dos Poderes em Brasília.

Ao menos dois trechos da BR-163, em Nova Mutum e em Sinop, estão totalmente bloqueados, segundo a Concessionária Rota do Oeste. Em vídeo que circula nas redes sociais, um manifestante anuncia apoio aos atos em Brasília.

“Mutum ajudando os patriotas em Brasília. Começou”, disse o homem ao filmar os pneus sendo queimados.

As forças de segurança tentam retirar o grupo do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto. Eles pedem intervenção militar e a derrubada do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em coletiva na tarde de domingo, Lula decretou a intervenção federal na Segurança do Distrito Federal e classificou-os como “fascistas fanáticos”. “Fizeram o que nunca foi feito nesse país. As pessoas que fizeram isso serão encontradas e punidas”, disse o presidente.