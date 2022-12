ZEBRA! Alemanha é eliminada na fase de grupos; Japão e Espanha passam

Japão virou para cima da Espanha e conseguiu a liderança do Grupo E da Copa

Por TNT Sports

A zebra passeou mais uma vez nesta quinta-feira (01) nos gramados do Qatar. Tetracampeã do mundo, a seleção alemã foi eliminada na fase de grupos da Copa de 2022.

Os alemães precisavam de uma vitória e uma combinação de resultados para garantir a classificação. O time europeu fez sua parte, com virada suada contra a Costa Rica, mas caiu nos critérios de desempate.

Isso porque no outro jogo também teve zebra. O Japão conseguiu uma histórica virada para cima da Espanha e cravou o primeiro lugar do grupo, deixando os espanhóis em segundo – vencendo a Alemanha no saldo de gols.

Agora, o Japão enfrentará a Croácia, segunda colocada do Grupo F, enquanto a Espanha pega o time de Marrocos, que foi primeiro de sua chave.