Virada do ano começa com show de Matheus Fernandes

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A virada do ano programada pela Prefeitura de Campo Verde terá dois shows artísticos nacionais e queima de fogos no espaço em frente ao Parque das Araras, que já está sendo preparado para as apresentações (foto).

O cantor Matheus Fernandes, dono do hit “Baby me atende”, abre a programação nesta quinta-feira (29) a partir das 22h30.

Na sexta-feira (30), quem sobe ao palco é dupla Max e Luan, uma das boas revelações do novo sertanejo, ou sertanejo universitário, também a partir das 22h30.

No sábado (31) as apresentações artísticas ficam por conta da Banda Apolo e do DJ Lima. Na virada do ano acontece a já tradicional queima de fogos. Um verdadeiro show de luzes, cores e emoção.